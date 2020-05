Steiler Aufstieg und ein abruptes Ende

Das Aufstiegsteam des TVC im Jahr 2004 mit (hinten von links: der inzwischen verstorbene Abteilungsleiter Bernd Havermann, Ulla Witte, Lena Lamping, Meike Sieling, Esther Batke, Inken Sommer, Tanja Büsing, Sabine Göttke, Johanna Weigel, Maike Högemann, Mareike Berk, Peter Higgen (damaliger Vorsitzende des Handballbezirks Weser-Ems), TVC-Vorsitzender Fred Stolle, (vorne von links) Trainer Robert Kalucki, Betreuerin Conny Lübbe, Betreuerin Tiziana Otten, Billi Ristoski, Slawka Jezierska mit Robert Kaluckis Tochter Anna, Fitnesstrainerin Beverley Sasse, Physiotherapeutin Anne Imsiecke und Trainer Frank von Häfen mit Enkelin Nele. Foto: Langosch

Von Ludger Langosch

Cloppenburg. Vor ziemlich genau 16 Jahren hatte der Frauenhandball beim TV Cloppenburg seinen größten Erfolg gefeiert. Der kometenhafte Aufstieg gipfelte im Aufstieg in die 2. Bundesliga. Aber, wie es bei Kometen so ist, sie verglühen rasch. Nur zwei Jahre später gab es einen Riesenknall – und die erste Mannschaft des TVC löste sich komplett auf.

Begonnen hatte die Erfolgsgeschichte indes schon in der Saison 2000/2001, als die Mannschaft, seinerzeit noch von Hubert Bürmann trainiert, aus der Weser-Ems-Liga in die Oberliga aufstieg. Bürmann aber hängte seinen Job an den Nagel. Die Cloppenburgerinnen standen ohne Coach da. Einige Wochen später sollten als NachfolgerFrank von Häfen und Robert Kalucki auf den Plan treten. „Die Spielerinnen Tiziana Otten und meine Tochter Natascha, standen plötzlich vor der Tür und fragte, ob ich nicht Trainer werden wolle", erinnert sich von Häfen. „Das kam aber überhaupt nicht infrage. Aber Tizi und Natascha ließen nicht locker und so habe ich mich irgendwann breitschlagen lassen", erzählt von Häfen. „Ich habe mich dann mit Robert kurzgeschlossen und wir haben uns gesagt: ,Wenn wir es machen, dann aber richtig'.