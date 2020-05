Frauen und Männer tanzen nach ihrer Pfeife

Schon lange dabei: Sarah Willms (27) absolvierte vor 14 Jahren ihre Schiedsrichterprüfung. Foto: Willms

Von Til Bettenstaedt

Kreis Cloppenburg. In den ersten Schiedsrichter-Jahren wurde Sarah Willms oft von ihrem größten Fan zu den Fußballspielen begleitet. „Meine Oma war meistens dabei und hat mich verteidigt, wenn draußen an der Seitenlinie Trainer geschimpft haben“, sagt sie mit einem Lächeln. Nach einer etwas schüchternen Anfangszeit als Jugendliche lässt sich die 27 Jahre alte Unparteiische des FC Sedelsberg auf dem Platz jedoch schon längst nichts mehr gefallen. Bei den Frauen leitet sie Begegnungen bis hoch zur 2. Bundesliga, assistiert in der höchsten deutschen Spielklasse und trägt bei den Männern bis zur Landesliga die Hauptverantwortung. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 07. Mai – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

