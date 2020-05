Garrels Männer ziehen zurück

Lust auf Verbandsliga: Garrels Spielertrainer Michael Siemer (grünes Trikot) wechselt zum TV Neerstedt. Foto: Langosch

Garrel (ll). Schon vor der Saison hatte Michael Siemer, Spielertrainer der Handballer vom BV Garrel, ein schlechtes Gefühl gehabt. Die Vorbereitung war extrem schlecht gelaufen, und so ahnte Siemer, dass seiner Mannschaft eine schwere Runde bevorstehen würde.

Die düsteren Vorahnungen sollten sich mehr als bestätigen: „Ich hätte nicht gedacht, dass es so schlimm würde“, meinte Siemer. „Das war eine sehr enttäuschende Saison.“ Woran lag es: In den Sommerferien war die Garreler Halle geschlossen, ein Einspielen war daher kaum möglich. Zudem ließ die Trainingsbeteiligung zu wünschen übrig. „Und wenn die Intensität zu hoch war, dann gab es schnell Gemecker. Das hatte ich mir anders vorgestellt“, sagt Siemer. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 07. Mai – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.