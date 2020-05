Witte besorgte sogar die Knete für den Malle-Trip

Vereinstreu: Georg Witte ist seit fast 50 Jahren in diversen Funktionen beim BV Essen tätig. Foto: rw

Von Rolf Wulfers

Essen. Spieler, Betreuer, Teammanager, Altherren-Vorsitzender, Vizepräsident, Sponsor und sogar Herausgeber der Stadionzeitung: Kaum eine Funktion, die Georg Witte beim derzeitigen Fußball-Landesligisten BV Essen noch nicht ausübte.

Die aktive Karriere des heute 62-jährigen Inhabers eines Partyservice-Unternehmens verlief indes mit überschaubarem Erfolg. „Ich bin mit 16 Jahren zum BV Essen gekommen und habe dann unter anderem zusammen mit Kalle Auras, Hans-Günther Fredeweß und Ferdi Nortrup in der A-Jugend gespielt." Selbst ein Angebot vom damals als Nummer eins im Kreis daherkommenden BV Cloppenburg lag dem jungen Witte vor. „Ich bin ein Jahr älter als Kalle Auras und hatte schon den Führerschein. Die wollten eigentlich nur Kalle, haben sich aber wohl gedacht, den nehmen wir auch. Der kann den Auras dann zum Training bringen", schmunzelt Witte. Nach einigen Einsätzen in der zweiten Mannschaft des BVE („für die Erste war ich nicht gut genug") war die aktive Karriere beendet.