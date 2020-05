Möglicher Neustart sorgt für geteiltes Echo

Vor leeren Rängen: Sollte die Bundesliga-Saison fortgesetzt werden, dürften keine Zuschauer in die Stadien. Wegen der Coronavirus-Pandemie wurde Mitte März bereits die Partie zwischen Borussia Mönchengladbach (weiße Trikots) und dem 1. FC Köln als Geisterspiel ausgetragen.Foto: Picture Alliance/Roland Weihrauch

Von Til Bettenstaedt

und Rolf Wulfers

Kreis Cloppenburg. Vermutlich werden Bundeskanzlerin Angela Merkel, die Ministerpräsidenten der 16 Bundesländer und diverse Gesundheitsexperten am morgigen Mittwoch entscheiden, ob, und wenn ja, wann die Saison in den beiden Fußball-Bundesligen fortgesetzt wird. Seit Mitte März ist die Spielzeit 2019/20 wegen der Coronavirus-Pandemie unterbrochen. Die Meinungen zu dem Thema gehen zum Teil weit auseinander. Die Mehrheit ist offenbar gegen eine Fortsetzung mit Geisterspielen. Die MT hat sich heimischen Fußball-Szene umgehört.

Wolfgang Steinbach (Trainer des Landesligisten

BV Cloppenburg): „Ich bin absolut dafür, dass es weitergeht. Die Deutsche Fußball-Liga wird die nötigen Vorkehrungen treffen. Wenn es bei den jeweiligen Gegnern keine Corona-Fälle gibt, kann doch gespielt werden. Es ist wichtig, dass die Leute von der ganzen Coronasache abgelenkt werden. Generell halte ich die aktuell getroffenen Maßnahmen und Vorschriften für überzogen. Ich denke, dass Frau Merkel schlecht

beraten wird“, so Steinbach. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 05. Mai – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.