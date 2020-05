„Ich stand an der Tür und hab’ gelauscht“

„Pass auf, das machen wir so“: Cloppenburgs Trainer Klaus Ebel zeigt seinem Stürmer Josef Landwehr in einer Halbzeitpause, wie‘s zu laufen hat. Foto: Landwehr/Privat

Von Johannes Klinker

Cloppenburg. Der Anfrage für diese Story begegnete Josef Landwehr zunächst mal zurückhaltend. „Ich war doch nur ein kleines Licht“, meint der 60-jährige Ex-Fußballer, der tatsächlich aber vor allem in den 1980er-Jahren zu den besten Offensivspielern in der heimischen Region zählte. Der kurz vor der Pension stehende Oberkommissar bei der Autobahn-Polizei in Ahlhorn begann seine Laufbahn beim

BV Cloppenburg in der C-Jugend unter der Regie des damaligen Trainers Dieter Lüken.

Einige Jahre später war der pfeilschnelle und dribbelstarke Linksfuß fester Bestandteil jener bärenstarken A-Jugendmannschaft, die in der anspruchsvollen Verbandsjugendliga meisterschaftsambitioniert unterwegs war. „Was hatten wir für eine tolle Truppe“, erinnert sich Landwehr nach wie vor gern an Mitspieler wie Hans Langemeyer, Matthias Sieverding, Hartwig Gentzsch, Kalle Auras oder „Fuzzy“ Hegger.

An der Friesoyther Straße absolvierte der älteste von fünf Söhnen des einstigen BVC-Topstürmers Josef Landwehr auch seine ersten beiden Spielzeiten im Männerfußball. Es folgte der damals von vielen nicht verstandene Wechsel in die Niederungen der 2. Kreisklasse und zu Blau-Weiß Galgenmoor - das große Talent schien verschenkt. Josef Landwehr aber klärt auf: „Bei Galgenmoor spielten meine Brüder Rainer, Olaf und Uwe und unser Vater war Trainer. Und außerdem hatte ich damals gerade meine Ausbildung zum Bundesgrenzschützer begonnen. Die Arbeit lief im Schichtdienst ab und dann hast du keine Chance höherklassig zu spielen“. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 02. Mai – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.