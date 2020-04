Als Eva Schute die SSG zum DM-Titel schoss

Siegerlächeln: Nach dem Gewinn der Deutschen Meisterschaft mit Bergisch-Gladbach hält Eva Schute 1988 den Pokal in den Händen. Foto: Schute

Von Til Bettenstaedt

Köln/Emstek. Während andere Mädchen in ihrem Alter Barbie-Puppen frisierten, Rollschuh liefen, oder Hula-Hoop-Reifen um die Hüften kreisen ließen, hatte Eva Schute nur eines im Sinn: „Ich liebte es, Fußball zu spielen. Das war mein Leben.“ Kaum war die Schule aus, zog sie sich Turnschuhe an und kickte mit den Nachbarjungs, bis die Füße brannten und es dunkel wurde. Jahre später sollte Eva Schute zu einer der besten deutschen Fußballerinnen werden. Mit dem VfL Wildeshausen und der

SSG Bergisch Gladbach lief sie in der Regionalliga – der damals höchsten Frauenliga – auf, gewann 1988 die Deutsche Meisterschaft und wurde sogar zur Nationalspielerin. „Diese Fußballjahre haben mir große Freude bereitet", sagt die 56-Jährige, die schon lange in Köln lebt.

