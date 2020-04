Playoffs für Rasta eine „Investition in die Zukunft“

Weiter geht es in den Playoffs: Für die Basketballer von Rasta Vechta (links: Philipp Herkenhoff) und der EWE Baskets Oldenburg (am Ball: Nathan Boothe) ist die Bundesligasaison noch nicht vorbei.Foto: dpa

Kreis Cloppenburg (ll). Aufgrund der Auswirkungen der Coronpandemie und der damit verbundenen derzeitigen Saisonunterbrechung haben sich die Klubs der Basketballbundesliga in einer Videokonferenz einstimmig darauf verständigt, die Saison 2019/2020 nach Möglichkeit ordentlich zu beenden (die MT berichtete).

Die Hauptrunde wird aber nicht mehr zu Ende gespielt, und es würden mit Fortsetzung des Spielbetriebs direkt die modifizierten Playoffs beginnen. Diese würden in einer Turnierform gespielt werden – mit „Geisterspielen", ohne Zuschauer.