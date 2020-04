Zwei Leipzig-Fans auf großer Fußball-Tour

Besuch beim SV Cappeln: Mario Helm ist im Kreis Cloppenburg und Umgebung alleine unterwegs, weil sich sein Kumpel Sören Schories derzeit in seinem Wohnort Hamburg befindet. Foto: Mario Helm

Von Til Bettenstaedt

Kreis Cloppenburg. Als Mario Helm auf der Tribüne der Sportanlage des SV Thüle sitzt, kommt beim ihm etwas Wehmut auf. „Ich vermisse es schon, dass da unten auf dem Rasen Spieler rumlaufen“, sagt er. Der 39 Jahre alte gebürtige Leipziger ist glühender Fußballfan und derzeit wegen Corona wie alle anderen Anhänger zu einer Zwangspause verdammt. Auch deswegen enstand bei Helm, den es der Liebe wegen vor ein paar Jahren nach Barßel zog, und seinem Kumpel Sören Schories (30) vor ein paar Wochen die Idee: „Lass‘ uns doch Plätze von kleineren Vereinen besuchen und sie bei Facebook und Instagram vorstellen.“ Da beide leidenschaftliche Fans des Ost-Regionalligisten Lokomotive Leipzig sind, nannten die „Stadion-Hopper“ ihre Aktion „Lok-Fans on Tour 1966“. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 29. April – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.