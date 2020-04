Tennisvereine fiebern Startschuss entgegen

Wann geht es los? Christiane Mathlage vom BV Kneheim wartet wie alle Tennisspieler in Niedersachsen sehnsüchtig auf die Öffnung der Plätze. Archivfoto: Groenheim

Von Ludger Langosch

und Til Bettenstaedt

Kreis Cloppenburg. Mit einer ordentlichen Portion Neid schauen die Tennisspieler aus Niedersachsen „über den Zaun“ ins benachbarte Bundesland Bremen. Dort sind die Anlagen am vergangenen Wochenende wieder geöffnet worden. Ob diese Lockerung in Zeiten des Coronavirus auch in unserem Bundesland in Kürze zu erwarten ist, ist noch offen. „Wir sind ja nicht der Entscheider“, sagt Sybille Schmidt, Pressesprecherin der Tennisverbandes Niedersachsen/Bremen (TNB). „Das ist die Landesregierung. Wir hoffen aber sehr darauf, dass wir bald grünes Licht bekommen.“

Auch beim Essener TV fiebern die Mitglieder dem Start in die Freiluftsaison entgegen. „Alle warten darauf, dass sie wieder loslegen können. Die Vorfreude ist groß“, sagt der Vorsitzende Andreas Uhlhorn. Er kann nicht verstehen, dass nicht nur in Bremen, sondern auch in drei weiteren Bundesländern wieder gespielt werden darf, in den anderen jedoch nicht. „Meiner Meinung nach sollte es in ganz Deutschland einheitliche Regeln geben.“ Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 28. April – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

