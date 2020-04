Ära Schulte endet nach fast zehn Jahren

Der Moment des größten Triumphes: Am 18. Mai 2013 gewinnt Tanja Schulte mit dem BV Cloppenburg sein Nachholspiel bei BW Hohen Neuendorf mit 4:0. Mit diesem Sieg machte der BVC die Meisterschaft in der 2. Liga Nord und den Aufstieg in die Bundesliga perfekt. Foto: Langosch

Von Ludger Langosch

Cloppenburg. Der BV Cloppenburg steht vor einem großen Einschnitt, zumindest, was den weiblichen Bereich des traditionsreichen Fußballvereins angeht. Tanja Schulte, die Leiterin der Frauen- und Mädchenabteilung und darüber hinaus die Trainerin der Zweitligamannschaft, wird den BVC mit Ablauf der – aktuell unterbrochenen – Saison verlassen (die MT berichtete exklusiv). Damit geht eine Ära nach fast zehn Jahren zu Ende.

Am Mittwoch setzte Tanja Schulte nicht nur die Mannschaft von ihrem Entschluss in Kenntnis, sondern teilte per Email auch den Notvorstand in persona Präsident Prof. Lucien Olivier und Laurenz Rake ihre Entscheidung mit. Bis gestern Mittag hat die 45-Jährige darauf indes keine Resonanz erhalten. „Ich habe mich nach reiflicher Überlegung dazu durchgerungen, Cloppenburg zu verlassen, meine Wohnung in Lastrup habe ich zum 31. Juli gekündigt“, sagt Schulte. „Für Gespräche und Planungen, was die Saison 2020/2021 angeht, stehe ich nicht mehr zur Verfügung.“ Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 24. April – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.