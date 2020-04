CLP-Klubs möchten Saison nicht fortsetzen

Wie geht es weiter?: Ob die Saison 2019/20 fortgesetzt wird, steht weiterhin nicht fest. Archivfoto: Hermes

Kreis Cloppenburg. Eine überwältigende Mehrheit der Klubs aus dem Fußballkreis Cloppenburg wünscht sich den sofortigen Abbruch der aktuellen Spielzeit 2019/20. Nach MT-Informationen sprach sich am Dienstagabend bei einer Video-Konferenz nicht einmal eine Hand voll der 49 Vereinsvertreter für den Vorschlag des Niedersächsichen Fußball-Verbandes (NFV) aus, die Saison in den verschiedenen Männer-, Frauen- und Jugendligen im September fortzusetzen. Seit Mitte März ist der Trainings- und Spielbetrieb wegen der Coronavirus-Pandemie ausgesetzt.

Laut des Vorsitzenden Hans-Jürgen Hoffmann kristallisierte sich während des rund einstündigen virtuellen Treffens deutlich heraus, dass die Klubs den Spielbetrieb der Saison nicht mehr aufnehmen möchten. „Daher war es nicht nötig, zum Schluss noch einmal konkret abstimmen lassen. Es hatte sich ein klares Meinungsbild ergeben“, so Hoffmann. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 23. April – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

