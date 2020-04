Neues Trio für BVG-Handballerinnen

Willkommen beim BVG: Garrels Abteilungsleiter Norbert Bruns begrüßt Kim Schilling. Foto: Kettmann

Von Ludger Langosch

Garrel. Nach dem Abbruch der laufenden Serie stehen die BVG-Frauen als Tabellenerster der Oberliga Nordsee als Aufsteiger fest und kehren nach nur einem Jahr wieder in die dritthöchste deutsche Spielklasse zurück. Um sich dort zu halten, haben sich die Garrelerinnen mit drei Spielerinnen verstärkt.

Vom VfL Oldenburg II kommen die beiden Rückraumspielerinnen Kim Schilling und Robyn Rußler. Außerdem stößt Rechtsaußen Katarzyna Kolodziejska zum Kader.