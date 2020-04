Kreis Vechta votiert für Saisonabbruch

In der Warteschleife: Auch die Bezirksliga-Fußballer des SV Molbergen (links Michael Stjopkin) wissen derzeit nicht, wie es weitergeht. Archivfoto: Bettenstaedt

Von Til Bettenstaedt

Cloppenburg/Vechta. Die Diskussionen über die Fußball-Saison 2019/20 sind weiterhin in vollem Gange. Wie berichtet, erstellt der Niedersächsische Fußball-Verband (NFV) über seine

33 Kreise in diesen Tagen ein Meinungsbild bei den Vereinen. Am liebsten wäre es dem NFV, wenn die Spielzeit in allen Männer-, Frauen- und Jugendligen von der Oberliga an abwärts nach einer Coronapause bis Mitte, Ende August zu Ende gebracht wird. Idealerweise bis zum Ende des Jahres. Der NFV schließt jedoch auch nicht aus, dass 2020 gar keine Partien mehr ausgetragen werden können. In diesem Fall bestünde aber die Möglichkeit, die Runde vom Frühjahr 2021 bis Ende Mai abzuschließen.