Die satten Grüns sind nur schwacher Trost

Coronavirus macht auch dem GC Thülsfelder Talsperre zu schaffen

Keine Startzeit in der Coronakrise: Auch die Golfer des GCTT warten sehnlich auf den Start in die neue Saison. Die Anlage an der Thülsfelder Talsperre ist aber dank der Pflege durch die Greenkeeper in allerbestem Zustand.Foto: Langosch

Thülsfelde (ll). Es ist still, auf den ersten Blick sogar malerisch still. Abgesehen von Vogelgezwitscher und dem leisen Brummen eines Mähtraktors ist nichts hören. Aber auf ein derart ausgeprägtes Idyll würden die Golferinnen und Golfer des GC Thülsfelder Talsperre nur zu gerne verzichten und die schmucke Anlage des Vereines viel lieber mit Leben, sprich: Spielbetrieb füllen. Doch das Coronavirus hat auch die Aktivitäten beim einzigen Golfverein im Landkreis Cloppenburg lahmgelegt. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 20. April entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.