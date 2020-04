Fußball: NFV plant wohl Pause bis Ende August

Symbolfoto: Hermes

Kreis Cloppenburg (tib). Der Niedersächsische Fußballverband (NFV) plant offenbar, die Corona-Zwangspause bis zum 31. August zu verlängern. Vom 1. September an soll die aktuelle Spielzeit 2019/20 dann fortgeführt werden. In einer rund zweistündigen Video-Konferenz hatten sich die 42 Vorstände der Kreise am Freitag mit dem NFV „getroffen“, um über die Situation zu diskutieren.



Eine finale Entscheidung soll allerdings erst Mitte kommender Woche gefällt werden. Die 2600 Vereinein Niedersachsen müssten dem Vorschlag zustimmen und die Behörden die Freigabe erteilen.



Ein Abbruch der Spielzeit ist für den NFV offentsichtlich keine Option, weil unter anderem Fragen bezüglich der Haftung aufkämen. Die Saison in sämtlichen Männer-, Frauen- und Jugendligen solle, wenn möglich, am 1. September fortgesetzt werden. Auch ein späterer Wiederbeginn sei möglich, selbst wenn die Spielzeit 20/21 komplett ausfallen würde.

