Double: Als Lila-Weiß so richtig abräumte

Die zuvor oft knapp gescheiterten Fußballer der Sportfreunde Sevelten spielten 1986/87 eine herausragende Saison

Kreispokal-Triumph: Mit 4:1 gewann diese Sevelter Mannschaft das Finale in der Saison 1986/1987 beim BV Bühren, stehend von links: Trainer Günter Polenik, Rainer Hartmann, Uwe Stottmann, Josef Lückmann, Ludger Engelmann, Aloys „Fiet“ Gerwing, Paul Klänelschen, Uwe Zielske und Peter Hölzen. Untere Reihe von links: Betreuer Alfred Halenkamp, Benno Kulgemeyer,Willi Schlömer,Frank Zielske, Günter Steinkamp, Jens Limp und Uwe Strauß.

Von Johannes Klinker



Sevelten. „Tausendmal berührt, tausendmal ist nix passiert“ – dem Refrain aus Klaus Lages einstigem Gassenhauer „1000 und 1 Nacht“ haben die Sevelter Sportfreunde vermutlich nie sehr viel abgewinnen können. Schließlich passte der Hit aus den 1980er-Jahren ziemlich exakt zur Lage (Achtung: Wortspiel) des Fußball-Kreisligisten, der über mehrere Jahre hinweg die Hand an der Meister-Trophäe hatte – um dann jedoch stets knapp zu scheitern. SF Sevelten als ein frühes „Vizekusen“ – im Dorf nervte das alle und jeden. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 18. April entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

