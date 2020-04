Zwei Tage, 305 Kilometer, 49 Fußballplätze

Geschafft: Schiedsrichter Dominik Möller vom SV Bethen hält nach der Ostertour auf „seiner“ Sportanlage stolz sein Fahrrad in die Höhe. Foto: Hansi Dreckmann

Von Til Bettenstaedt



Kreis Cloppenburg. An ein Osterfest ohne Fußball können sich Schiedsrichter Dominik Möller vom SV Bethen und Hansi Dreckmann, Vorsitzender des SV Bevern, auch nach längerem Überlegen nicht erinnern. „Irgendwelche Nachholspiele waren eigentlich immer angesetzt. Am vergangenen Montag hätten wir in der Landesliga das Derby gegen den BV Cloppenburg gehabt“, sagt Dreckmann. Auch Möller wäre als Unparteiischer wohl mehrfach gefordert gewesen. Doch das Coronavirus hatte andere Pläne und sorgt seit Mitte März für die Aussetzung des Spielbetriebs. Weil das Duo an Ostern auf Fußball aber nicht komplett verzichten wollte, schlug Dominik Möller – wie Hansi Dreckmann ein glühender Radsport-Fan – vor: „Lass' uns doch alle Plätze im Kreis ansteuern.“ Gesagt, getan. Zwei Tage, 305 Kilometer, 49 Sportanlagen – so lauten die Eckkdaten der verrückten Ostertour.