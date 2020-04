Ein Fußballfest mit Harkebrügger Frauen

Im Juli 1970 sehen 1700 Zuschauer das erste Spiel einer SVH-Damenmannschaft gegen den STV Barßel

Frauen der ersten Stunde: In der Premieren-Saison 1970/71 kickten für den SV Harkebrügge (oben, von links) Maria Krone, Alice Raters, Helga Niemeyer, Agnes Groen, Rita Fennen und Berta Möden sowie (unten, von links) Marlies Moormann, Christa Lange, Annegret Lüchtenborg, Maria Meyer und Maria Will. Die Spielerinnen sind mit ihren Mädchennamen aufgelistet. Trainer der Mannschaft war Jürgen Richter (nicht auf dem Bild). Foto: SV Harkebrügge

Von Til Bettenstaedt



Harkebrügge. Jürgen Richter traute seinen Augen kaum, als er an einem Dienstag- oder Mittwochabend im April 1970 die „Trainingswiese" des SV Harkebrügge direkt an der Soeste betrat. Per Handzettel hatte er in den Tagen und Wochen zuvor Mädchen und junge Damen gesucht, die Interesse am Fußballsport haben. „Plötzlich standen genau 38 Frauen vor mir. Ich wusste erst gar nicht, was ich mit ihnen machen sollte", sagt der heute 75 Jahre alte Richter mit einem Schmunzeln.