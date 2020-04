„eFootball“: Fußballkreis startet mit inoffizieller Liga

Zurzeit nicht möglich: Im Dezember hatten sich einige „Zocker“ im Vereinsheim des SV Thüle zur ersten Kreismeisterschaft im „e-Football“ getroffen. Momentan können sie sich wegen der Corona-Pandemie nur von ihren jeweils heimischen Computern aus duellieren. Foto: Hoffmann

Von Til Bettenstaedt



Kreis Cloppenburg. Eigentlich hätten viele Klubs aus den verschiedenen Ligen des Fußballkreises Cloppenburg über das Osterwochenende Nachholpartien absolvieren müssen. Doch die Coronavirus-Pandemie sorgt seit nunmehr einem Monat für Stille auf den Fußballplätzen.



Dennoch ging es für einige Kicker am Sonntag um wertvolle Punkte – an der Playstation. Denn am frühen Abend wurden die Auftaktpartien der ersten inoffiziellen Liga im „e-Football" ausgetragen. „Aktuell sind 16 Mitspieler dabei. Wenn es weitere Interessenten gibt, könnten wir eine 2. Liga an den Start bringen", sagt Uwe Emke, der im Kreis die Funktion des „e-Football"-Beauftragten übernommen hat.