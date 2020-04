TV Cloppenburg engagiert Sportrechtler

Saisonende: Trainer Barna-Zsolt Akacsos (Vierter von rechts) wird den Handballern des TV Cloppenburg in der Spielzeit 2019/20 keine Anweisungen mehr geben. Foto: Langosch

Von Til Bettenstaedt



Cloppenburg. Für die hiesigen Handballer ist die Saison beendet. Erwartungsgemäß ist der Handballverband Niedersachsen (HVN) der Empfehlung des Deutschen Handballbundes (DHB) gefolgt und hat die Spielzeit 2019/2020 vorzeitig abgebrochen. Fair findet Maik Niehaus aus dem Teammanagement der Oberliga-Männer des TV Cloppenburg das allerdings ganz und gar nicht. Denn der TVC hat somit den Sprung in die 3. Liga verpasst. Weil sich der TV Cloppenburg also ungerecht und unfair behandelt fühlt, hat der Klub nun einem Sportrechtler ein Mandat erteilt. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 11. April entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.