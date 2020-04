Corona kostet Essens Dritte Meisterschaft

Leidtragende des vorzeitigen Saisonabbruchs: Nur aufgrund des vorzeitigen Saisonabbruchs landete der designierte Meister, BV Essen III, in der 2. Kreisklasse auf dem zweiten Platz. Von links: Rainer Ortbrink, Mathis Blankmann, Tim Engel, Ayoub Taha Ibrahim. Foto: se

Kreis Cloppenburg (se). In der vergangenen Woche hat der Deutsche Tischtennisbund gemeinsam mit allen Landesfachverbänden die Entscheidung getroffen, die Spielzeit 2019/2020 bundesweit abzubrechen. Es wird keine weiteren Saisonspiele, etwa Relegationsspiele, geben. Die aktuelle Tabelle ist auch die Abschlusstabelle(die MT berichtete.

Da es keine Relegationsspiele gibt, werden alle potenziellen Relegationsteilnehmer zu Siegern erklärt. Das bedeutet, dass alle Tabellenzweiten das Recht haben aufzusteigen. Alle Tabellenachten können in der Spielklasse verbleiben. Was bedeutet das für die Kreisvereine? Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 7. April – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.