Aufstieg in die 1. Bundesliga als Highlight

Tanja Schulte ist seit zehn Jahren beim BVC

Feiern mit „Möhrchen“: Der Bundesligaaufstieg mit Cloppenburg 2013 war eines der Highlights in der mittlerweile fast zehnjährigen Zeit Tanja Schultes (links, Arm in Arm mit Betreuerin Andrea Mählmann nach dem entscheidenden 4:0-Sieg am 18. Mai 2013 bei BW Hohen Neuendorf) in Cloppenburg. Archivfoto: Langosch

Nein, Gründungsmitglied in Sachen Frauenfußball, der in diesem Jahr sein 50-jähriges Bestehen feiert, ist Tanja Schulte nicht. Was schlicht und einfach daran liegt, dass die sportliche Leiterin und Trainerin der Kickerinnen vom BV Cloppenburg am Sonntag gerade einmal ihren 45. Geburtstag feiert. Gleichwohl: Der Fußball ist ein ganz zentrales Thema in ihrem Leben geworden. Schulte kam 2010 nach Cloppenburg, sah sich die Mannschaft in einem Testspiel gegen die Nationalmannschaft Ghanas an – und sagte als Trainerin zu.