Tischtennissaison ist vorzeitig beendet

Der DTTB schafft in Absprache mit den Landesverbänden Klarheit

Ausgebremst: Auch für Leon Hippler (im Vordergrund) und Wolfgang Borchers vom TTV Cloppenburg II ist die Tischtennissaison 2019/2020 vorzeitig beendet.Foto: Wulfers

Von Ludger Langosch



Kreis Cloppenburg. Die Tischtennissaison 2019/2020 wird abgebrochen. Der Deutsche Tischtennis-Bund (DTTB) hat sich mit seinen Regionalverbänden auf ein gemeinsames Vorgehen verständigt, um rechtzeitig Klarheit für alle Beteiligten zu schaffen. Demnach ist die Spielzeit 2019/2020 für den Mannschaftsspielbetrieb in ganz Deutschland von der untersten Kreisklasse bis zur Bundesliga, einschließlich Pokal- und Relegationsspielen mit sofortiger Wirkung beendet.