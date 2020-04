„Am 1. Mai müsste es weitergehen“

Blick in die Zukunft: Cloppenburgs Fußballchef Hans-Jürgen Hoffmann äußert sich im MT-Interview zu den Auswirkungen der Coronakrise. Archivfoto: Wulfers

Von Til Bettenstaedt



Kreis Cloppenburg. Nun, nachdem sich die Deutsche Fußball-Liga und ihre 36 Erst- und Zweitliga-Klubs dazu entschieden haben, die Spielpause mindestens bis zum 30. April zu verlängern, könnte bald auch der Niedersächsische Fußball-Verband nachziehen. Ende nächster Woche will er verkünden, ob der Ball länger als bis zum 19. April ruhen soll, oder ob die Spielzeiten in den Amateurligen wegen der Coronakrise gar komplett abgebrochen werden. Die MT hat mit Hans-Jürgen Hoffmann – dem Vorsitzenden des Fußballkreises Cloppenburg – über mögliche Szenarien gesprochen. Sollte die Saison wegen Corona abgebrochen werden, plädiert er für die Annullierung aller Ergebnisse. Das Interview lesen Sie in der Ausgabe am 2. April entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.