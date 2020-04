Startschuss mit zehn CLP-Mannschaften

Das Bild zeigt das Damenteam des SV Höltinghausen der Saison 1971/72 mit (hinten, von links) Maria Stevens, Walburga Berlin, Trainer Ernst Heckmann, Agnes Göhring, Ingrid Klaus, Angelika Lübbe und Veronika Lüken sowie (vorne, von links) Sabine Mehl, Traudl Exner, Margret Zurhake, Gisela Ziolkowski, Rita Brockhoff und Marie Exner. Foto: Chronik „100 Jahre SV Höltinghausen“

Von Til Bettenstaedt



Kreis Cloppenburg. Was heutzutage unvorstellbar ist, war bis zum 31. Oktober 1970 Realität: Frauen durften in Deutschland nicht in einer organsierten Form Fußball spielen. Vor 50 Jahren hob der Deutsche Fußball-Bund (DFB) dieses Verbot schließlich auf. Was auf internationaler Ebene folgte, war eine Erfolgsgeschichte. Schließlich sollte das Nationalteam zwei Welt- und acht Europameistertitel sowie eine Olympische Goldmedaille holen. In der Serie „50 Jahre Frauenfußball“ beschäftigt sich die MT-Sportredaktion mit Mannschaften, Spielerinnen und Trainern, die in dieser Zeit in der heimischen Region Schlagzeilen machten.



Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 1. April entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.