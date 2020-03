Boxer Kadrija bangt um sportliche Zukunft

Will wieder kämpfen: Erdogan Kadrija stand zuletzt im Oktober vergangenen Jahres im heimischen Cloppenburg bei einem Profikampf im Ring. Gegen den Ungarn Istvan Zeller hatte er sich dank eines K.o.-Siegs durchgesetzt.Archivfoto: Langosch

Von Til Bettenstaedt



Lindern. Erdogan Kadrija trainiert fleißig wie und je. Auch die Coronakrise kann ihn nicht stoppen. Zweimal täglich stehen zwei Einheiten auf dem Programm des Profiboxers aus Lindern. Immer draußen in der Natur. „Mich zieht es an die frische Luft“, sagt der 33-Jährige.



Eigentlich hätte „Big Edi" Ende März in Korbach für seinen 17. Profikampf in den Ring steigen sollen. Doch die Veranstaltung war – wenig überraschend – wegen der Corona-Pandemie kurzfristig abgesagt worden. „Das war bitter, weil ich mich neun Wochen lang auf den Kampf vorbereitet habe", sagt er. Weh getan hat ihm natürlich auch der finanzielle Verlust.