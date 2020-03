Trainingseinheiten auf dem elterlichen Hof

Das waren noch Zeiten: Trainingseinheiten auf einer Leichtathletikanlage sind für Annasophie Drees aktuell nicht drin. Foto: Langosch

Lodbergen (ll). Improvisationstalent ist gefragt. Aber wenigstens hat Annasophie Drees Möglichkeiten, sich zu helfen. Die Mittelstreckenläuferin, die im vergangenen Herbst vom VfL Löningen zu Bayer Leverkusen gewechselt ist, absolviert ihre Trainingseinheiten in diesen Coronazeiten im Garten des elterlichen landwirtschaftlichen Betriebes.



Sofort, als das Virus in Deutschland, speziell in Nordrhein-Westfalen auftauchte, hat sich die 18-Jährige nach Hause begeben, natürlich in Absprache mit ihren Trainern und dem Verein. „Als rausgekommen ist, dass es die ersten Coronafälle gibt, wurde sofort alles abgesagt. Auch die Trainingsanlagen bei Bayer wurden umgehend geschlossen, so dass ich in Leverkusen gar nicht hätte trainieren können", sagt Annasophie Drees.