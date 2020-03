Wübbenhorst hängt in der Warteschleife

Fragender Blick: Imke Wübbenhorst weiß noch nicht, wann für sie die Abschlussprüfungen beim DFB zum Erwerb der Fußballlehrerlizenz angesetzt werden. Archivfoto: Langosch

Von Ludger Langosch



Cloppenburg. Eigentlich dürfte Imke Wübbenhorst aktuell überhaupt keine Zeit haben, denn planmäßig würde sie in diesen Tagen und Wochen mitten in den Prüfungen zum DFB-Fußballlehrer stecken. Doch das Coronavirus hat natürlich auch vor dem Deutschen Fußballbund nicht Halt gemacht und im größten Sportverband der Welt auch die Ausbildungspläne durcheinandergewirbelt. Auch die für die höchste Lizenz, die der DFB zu vergeben hat.



„Am 16., 17. und 18 März hätten die schriftlichen Prüfungen angestanden", sagt Wübbenhorst. Doch dieser zeitliche Ablauf ist längst Makulatur.