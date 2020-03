Yoga, Waldläufe und Chili con Carne

Stammspieler beim FCH: In Heidenheim kam der Innenverteidiger Oliver Hüsing (rechts) in der 2. Liga bislang 19-mal zum Einsatz. Das Bild zeigt den Fußballer aus Bühren im Duell mit Aziz Bouhaddouz vom SV Sandhausen. Foto: picture alliance/Uwe Anspach/dpa

Von Til Bettenstaedt



Heidenheim/Bühren. Oliver Hüsing liebt es, essen zu gehen. Vor allem bei einer leckeren Lasagne schlägt sein kulinarisches Herz deutlich schneller. Doch in diesen Tagen, da Restaurants wegen des Coranavirus keine Gäste mehr empfangen dürfen, muss der Fußballprofi aus Bühren des Öfteren selbst am Herd ran. Ein Sterne-Koch wird aus dem Kicker des FC Heidenheim zwar wohl nicht mehr, mit seinen Kreationen ist Hüsing jedoch keineswegs unzufrieden. „Mein Chili con Carne war schon stark“, sagt der 27-Jährige mit einem Augenzwinkern.



Weil natürlich auch der Zweitligist, zu dem Oliver Hüsing vor dieser Saison gewechselt war, aktuell weder Pflichtspiele absolviert noch Mannschaftstraining anbietet, verbringt er die Tage in seiner Wohnung in der 50000-Einwohner-Stadt in Baden-Württemberg. Momentan kommt der Innenverteidiger mit der Zwangspause, die nun schon zwei Wochen andauert, noch gut klar. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 28. März entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.