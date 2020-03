Cappeln und VfL bleiben Verbandsligisten

Klassenerhalt ist sicher: Löningens Volleyballfrauen profitieren von der Wertung der abgebrochenen Saison und bleiben der Verbandsliga erhalten. Durch die Wertung der abgebrochenen Saison bleibt ihnen die Abstiegsrelegation erspart. Foto: Langosch

Kreis Cloppenburg. Eine knappe Woche nach der Entscheidung des Deutschen Volleyballverbandes, wie die Regelungen zu Auf- und Abstieg in den Dritten und Regionalligen nach dem vorzeitigen Abbruch der Saison aussehen, hat nun der Nordwestdeutsche Volleyballverband (NWVV) seine Beschlüsse gefasst. Dabei hat er sich an den Vorgaben für die Topligen orientiert.



Die Regelungen beantragt der NWVV beim DVV, eine Absegnung ist wohl nur Formsache. Die Entscheidungen betreffen die Staffeln von den Oberligen bis zur Kreisklasse. Die wichtigsten Regularien sind folgende: Die bestehenden Abstiegs- und Aufstiegsregelungen gelten lediglich für diejenigen Mannschaften, die zum Zeitpunkt des Saisonabbruchs als Aufsteiger, beziehungsweise Absteiger eindeutig und nicht mehr änderbar festgestanden haben. Mannschaften, die zum Zeitpunkt des Saisonabbruchs auf einem Abstiegsplatz stehen und rechnerisch einen Nichtabstiegsplatz gemäß den festgelegten Regularien erreichen könnten, erhalten das Angebot, für die Saison 2020/21 in dieser Spielklasse zu verbleiben.