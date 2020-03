Luc Diamesso bleibt beim SV Molbergen

Will endlich wieder coachen: Bis Sommer vergangenen Jahres stand Luc Diamesso beim Landesligisten BV Essen an der Seitenlinie. Archivfoto: Wulfers

Molbergen (tib). Nur rund sechs Wochen hatte Luc Diamesso das Vergnügen, mit den Bezirksliga-Fußballern des SV Molbergen zusammenzuarbeiten. Der Coach war in der Winterpause auf das Trainerduo Leo Baal/Julian Lammers gefolgt, von dem sich der SVM getrennt hatte. Erst kam also Diamesso und dann das Coronavirus, das dafür sorgte, dass auch der Aufsteiger derzeit zu einer Zwangspause verpflichtet ist. Die kurze Zeit des Beschnupperns reichte beiden Seiten jedoch, um festzustellen, dass man in dieser Konstellation auch in die Saison 2020/21 gehen möchte.