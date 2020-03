Viele Kicker des BVC trainieren in ihren Heimatländern

Torjäger außer Dienst: Guillaume Thiry (links) befindet sich seiner Heimat Belgien. Foto: Bettenstaedt

Cloppenburg (tib). Als die Meldungen zur Ausbreitung des Coronavirus immer düsterer wurden, suchten mehrere Fußballer des Landesligisten BV Cloppenburg das Gespräch mit Trainer Wolfgang Steinbach. „Die Jungs, die ihre Wurzeln im Ausland haben, baten mich, dass sie nach Hause zu ihren Familien fahren dürfen. Diesem Wunsch habe ich natürlich entsprochen“, sagt der Coach.



So warten unter anderem Fandjo Kasembe-Latir, Romann Mivekannin und Moulaye Ndiaye aus Frankreich sowie Sant Demirciyan, Messi Bonamoa und Guillaume Thiry aus Belgien darauf, dass die Krise ein Ende hat.