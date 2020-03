Handballer setzen sich nicht unter Druck

Wenn es doch so einfach wäre: Gedanken an eine Meisterehrung, wie sie hier Jens Schoof 2018 zum Titelgewinn des BV Garrel vornimmt und Torhüterin Louisa Reinke gratuliert, muss sich der Vizepräsident Spieltechnik im Handballverband Niedersachsen aktuell nicht machen. Vielmehr geht es um die Überlung, ob und wie der Spielbetrieb fortgesetzt werden kann. Archivfoto: Langosch

Kreis Cloppenburg (ll). Das Coronavirus hat auch die Handballer in eine Zwangspause geschickt. Der niedersächsische Verband (HVN) hat den Spielbetrieb vorerst bis zum Sonntag, 19. April, einschließlich ausgesetzt.



Natürlich aber wird hinter den Kulissen schon daran gearbeitet, die weitere Zukunft zu klären. Die Mitglieder des Präsidiums des Handballverbandes Niedersachsen sind für Mittwoch, 8. April, zu einer Online-Konferenz verabredet. Darauf weist Präsident Stefan Hüdepohl hin. Geplant ist, während des Meetings über verschiedene Szenarien der Fortsetzung, der weiteren Aussetzung beziehungsweise einer vorzeitigen Beendigung des Spielbetriebes der Saison 2019/2020 zu beraten.



