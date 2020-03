Fußball: SV Bevern holt Hennig und Thoben

Vom BVC über Dinklage zu Bevern: Nico Thoben wechselt im Sommer zum SVB. Foto: Wulfers

Bevern (tib). In diesen Tagen ist Hansi Dreckmann eigentlich nicht wirklich danach, über seinen geliebten Fußballsport zu reden. „Es weiß ja keiner, wie es überhaupt mit dem Coronavirus weitergeht“, sagt der Klubchef des SV Bevern. Insofern wollte er mit den Planungen des Fußball-Landesligisten für die neue Saison auch gar nicht an die Öffentlichkeit gehen. Nun aber sickerte beim Ligakonkurrenten TV Dinklage durch, dass Matthis Hennig und Nico Thoben den Verein verlassen und in der Spielzeit 2019/20 für den SV Bevern auflaufen werden. „Ja, das stimmt“, bestätigte Dreckmann der MT. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 23. März entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.