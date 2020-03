TVC-Frauen bleiben in Dritter Liga

Deutscher Volleyballverband beschließt Regelungen zur Wertung der abgebrochenen Saison

Freude bei den TVC-Frauen: Seit gestern Abend wissen die Cloppenburgerinnen, dass sie auch in der kommenden Saison in der Dritten Liga West mitspielen dürfen.Foto: Langosch

Von Ludger Langosch



Cloppenburg. Eine Saison mit vielen Höhen und noch mehr Tiefen in der Dritten Liga West findet für die Volleyballfrauen des TV Cloppenburg ein glückliches Ende. Gestern Abend hat der Deutsche Volleyballverband (DVV) die Regelungen beschlossen, wie die in der vergangenen Woche abgebrochene Spielzeit 2019/2020 gewertet wird. Die wichtigste Nachricht für den TVC: Er bleibt in der dritthöchsten deutschen Spielklasse und wird damit auch in der kommenden Serie 2020/2021 dort vertreten sein. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 21. März entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.