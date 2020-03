OM-Cup ist erst einmal auf Eis gelegt

E-Jugendturnier am 26./27. Juni verschoben

Große Bühne für die Kleinen: Der OM-Cup, hier eine Szene aus dem Vorjahr in Molbergen, ist das größte Jugendfußballturnier für E-Junioren weit und breit. Foto: Bettenstaedt

Von Ludger Langosch



Oldenburger Münsterland. Das derzeit allgegenwärtige Coronavirus legt nicht nur aktuell den Sportbetrieb lahm, auch mittelfristig zeigt die Pandemie bereits Wirkung. Der OM-Cup, das riesige Fußballturnier mit nicht weniger als 112 Mannschaften aus den Landkreisen Cloppenburg und Vechta, wird zumindest nicht wie ursprünglich geplant am letzten Juniwochenende über die Bühne gehen. Das haben die beiden OM-Cup-Beauftragten, Ralf Böckmann (Mühlen) und Christian Albers (Cloppenburg), beschlossen.