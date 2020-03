Fienhage setzt voll auf die Karte Bahnsport

Fahrer des MSC Cloppenburg rollt als Profi ans Startband

Action pur: Lukas Fienhage (vorn) geht als Profi in die Speedway- und Langbahnsaison. Foto: Bandy

Von Carsten Boning



Cloppenburg/Brockdorf. Zugegeben, der Vergleich hinkt ein wenig, aber irgendwie passt er doch. Wie ein junges Rennpferd scharrt Lukas Fienhage in diesen Tagen mit den Hufen. Voller Vorfreude auf jenen Moment, in dem sich die Tür der Startbox öffnet, in dem er endlich Vollgas geben kann. „Ich kann den Start kaum noch erwarten. Ich freue mich auf jede Sekunde auf dem Motorrad", sagt der Brockdorfer. Für den 20-Jährigen hat ein neuer Lebensabschnitt begonnen, die Speedway- und Langbahn-Saison 2020 ist seine erste als Vollprofi.