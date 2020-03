Fitness daheim statt in den Studios

Einrichtungen sind seit Dienstag geschlossen

Gähnende Leere: Auch in diesem Fitnessstudio wird bis auf Weiteres nichts los sein. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

Von Til Bettenstaedt



Kreis Cloppenburg. Niemand sprintet übers Laufband, keiner stemmt Gewichte, die Kursräume sind verwaist – in den Fitnessstudios herrscht seit gestern gähnende Leere. Auch im Kreis Cloppenburg sind die „Muckibuden“ den Anordnungen der Behörden gefolgt und haben ihre Einrichtungen geschlossen, um ihren Beitrag zur Bekämpfung des Coronvirus zu leisten. Die MT wollte exemplarisch von einigen Studios wissen, wie sie mit der aktuellen Situation umgehen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 18. März entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.