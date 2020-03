Was wird aus dem Traum von Olympia?

Frauenfußball: BVC-Spielerin Jana Radosavljevic ist auf dem Weg, sich in Neuseelands Nationalteam zu etablieren

Auf dem Sprung: BVC-Spielerin Jana Radosavljevic (schwarzes Trikot, im Spiel gegen Saarbrücken) hat ihr Debüt in der neuseeländischen Nationalmannschaft gegeben.Foto: Langosch

Von Ludger langosch



Cloppenburg. Das Debüt war keine Eintagsfliege. Im November 2019 erhielt Jana Radosavljevic eine Einladung zu Neuseelands Frauenfußball-Nationalteam, um an einem Turnier in China teilzunehmen. In den Partien gegen die Gastgeberinnen und gegen Kanada überzeugte die 23-Jährige, die in der dritten Saison beim BV Cloppenburg spielt, offenbar. Denn nun gehörte sie wieder zum Aufgebot der „Football Ferns“, das am Algarve-Cup in Portugal teilnahm. Am vorigen Wochenende kehrte Radosavljevic nach Cloppenburg zurück. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 17. März entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.