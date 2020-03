Trainer ordnen individuelles Training an

Geschlossen: Wie auf der Sportanlage des Fußball-Zweitligisten Spvgg Greuther Fürth ist auch auf den Plätzen des Kreises Cloppenburgs in diesen Tagen nichts los. Foto: Daniel Karmann/dpa

Von Til Bettenstaedt

und Ludger Langosch



Kreis Cloppenburg. Erst der Regen, nun das Coronavirus. Auf den Fußballplätzen des Kreises Cloppenburg war am vergangenen Wochenende wieder einmal nichts los. Nachdem der Spielbetrieb auch in den anderen Sportarten zum Stillstand gekommen ist, haben etliche Klubs ihre Trainingseinheiten bis auf Weiteres abgesagt. Die MT hat bei einigen Trainern nachgefragt, wie sie mit der Zwangspause umgehen.



Unter anderem halten sich die Landesliga-Fußballer des SV Bevern an die Empfehlung des Kreissportbundes Cloppenburg, den Trainingsbetrieb zunächst einmal einzustellen. „Wir werden uns bis zum

23. März – so lange hat der Niedersächsische Fußballbund den Spielbetrieb ausgesetzt – nicht treffen“, sagt Matthias Risse. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 16. März entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.