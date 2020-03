Essen hat mit BVC Rechnungen offen

Gegen den Ex-Klub: Essens Neuzugang Leon Walles (Zweiter von rechts) trug von 2017 bis 2019 das Trikot des

BV Cloppenburg. Im Winter war er vom Bremer SV zum BVE gewechselt. Rechts im Hintergrund ist sein Teamkollege Noah Maletzko zu sehen. Foto: Bettenstaedt

Von Til Bettenstaedt



Essen/Cloppenburg. Auf den BV Cloppenburg ist Mohammad Nasari spätestens seit dem Jahreswechsel gar nicht gut zu sprechen. Konkret geht es dem Trainer des Fußball-Landesligisten BV Essen um die Wechsel von Michael Lohe und Quendrim Krasniqi. „Beide waren unzufrieden, weil sie in Cloppenburg kein Geld bekommen haben. Da ist es doch verständlich, dass sie den Verein verlassen wollen.“ Das Duo wurde sich schnell mit den Essenern über einen Wechsel einig, aber: „Der BVC hat sich in Bezug auf die Freigabe unseriös verhalten, zum Beispiel Anrufe nicht beantwortet und uns andere Steine in den Weg gelegt“, so Nasari. Mittlerweile sind Lohe und Krasniqi aber längst spielberechtigt. Am Sonntag treffen sie von 15 Uhr an mit ihren Teamkollegen im Derby auf den krisengeschüttelten BV Cloppenburg. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 13. März entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.