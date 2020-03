Mit zwei Siegen zum Ligahit nach Lutten

Im Spitzenspiel gefordert: Anastasia Peris gastiert mit Bezirksklassen-Tabellenführer Blau-Weiß Ramsloh beim nach Minuszählern punktgleichen Verfolger Grün-Weiß Mühlen. Foto: Wulfers

Kreis Cloppenburg (se). Tabellenführung verteidigen, lautet die Zielsetzung von Tischtennis-Bezirksklassist Blau-Weiß Ramsloh in der Partie bei Verfolger Grün-Weiß Mühlen.



Bezirksliga Männer: Garrel-Beverbruch - Delmenhorst. In der prekären Situation der Garreler muss man die Partien gegen die Abstiegskonkurrenten unbedingt gewinnen. Gegen Hatten-Sandkrug ist das gelungen. Jetzt muss das Tapken-Team nachlegen. Freitag, 20 Uhr.

Barßel - Cloppenburg. Nach den Ergebnissen des vergangenen Wochenendes sollte der STV Barßel das Derby gegen den Kreiskonkurrenten locker gewinnen. Aber das Cloppenburger TTV-Team ist immer auch eine Wundertüte. Freitag, 20.30 Uhr.

Damme - Barßel. Auch den OSC Damme darf das Mesler-Team nicht unterschätzen. Die Dammer haben zuletzt dreimal in Folge gewonnen. Im Hinspiel kassierte Barßel eine schmerzhafte Niederlage. Samstag, 16 Uhr.