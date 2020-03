Löninger „Oldies“ erst im Finale gestoppt

Starkes Team: Die Löninger Anatoli Getmann (oben, von links), Volker Gesen, Andre Lückmann, Hansi Timpe und Marcus Piehl sowie (unten, von links) Sascha Anneken, Dirk Guder, Frank Göddeke, Abaz Haxhiolli und Thomas Osterkamp überzeugten. Foto: VfL Löningen

Von Til Bettenstaedt



Ritterhude. Die Ü40-Fußballer des VfL Löningen haben den dritten Titel bei den Niedersachsenmeisterschaften in der Halle knapp verpasst. Nachdem sie das Turnier 2007 und 2009 für sich entschieden hatten, verloren sie am Wochenende das Finale gegen den VfL Wolfsburg mit 0:3. „Wenn uns vorher jemand gesagt hätte, dass wir so weit kommen, hätten wir ihn für verrückt erklärt. Wir sind absolut zufrieden“, sagte VfL-Spieler Marcus Piehl. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 11. März entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

