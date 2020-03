Coronavirus ist (noch) kein Thema beim TVC

Was wird aus dem Oberligaknüller? Vor gut einem Jahr waren 1900 Zuschauer in die Halle an der Leharstraße zum Spiel der TVC-Männer (hier am Ball: Vincent Saalmann) gegen Aurich gekommen. Womöglich wird die Partie in knapp 14 Tagen gegen Habenhausen vom Coronavirus beeinflusst. Foto: ll

Von Ludger Langosch



Cloppenburg. Die Lage in der Handballoberliga der Männer spitzt sich zu. Der ATSV Habenhausen und der TV Cloppenburg sind der Konkurrenz enteilt und und führen das Klassement sechs Spieltage vor Saisonende punktgleich (33:7) mit sieben Zählern Vorsprung auf die drittplatzierte HSG Delmenhorst an. Am übernächsten Samstag steigt in Cloppenburg der Showdown, wenn die beiden Topteams im direkten Duell aufeinandertreffen.



Wenn es denn dazu kommt. Schließlich droht das Coronavirus Großveranstaltungen einen Strich durch die Rechnung zu machen. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat am Wochenende eine Empfehlung herausgegeben, Events mit mehr als 1000 Besuchern vorerst abzusagen. Davon könnte der Knaller der Oberliga Nordsee durchaus betroffen sein. Die Verantwortlichen aus dem Teammanagement beobachten aktuell die Entwicklungen und wollen am kommenden Donnerstag über mögliche Konsequenzen beratschlagen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 10. März entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.