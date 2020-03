Nils Buschmann vernagelt seinen Kasten

Oberligahandballer des TV Cloppenburg finden mit 27:24 gegen die HSG Delmenhorst in die Erfolgsspur zurück

Auge in Auge mit dem Exkollegen: Nils Buschmann, der hier einen Wurf des früheren Cloppenburgers Lennart Witt erwartet, war der Mann des Spiels gegen die HSG Delmenhorst.Foto: Langosch

Von Ludger Langosch



Cloppenburg. Härtetest bestanden. Mit einem letztlich verdienten, aber auch schwer erkämpften 27:24-Erfolg über die HSG Delmenhorst haben die Handballmänner des TV Cloppenburg ihre Anwartschaft auf die Meisterschaft gewahrt und gleichzeitig ihre „Minikrise“ von drei Spielen ohne Sieg beendet. Das Titelrennen ist damit auch sechs Spieltage vor Saisonende noch völlig offen. Der ATSV Habenhausen (28:24-Sieger im Derby beim HSC Bremen) führt das Klassement vor den punktgleichen Cloppenburgern aufgrund des besseren Torverhältnisses an, außerdem haben die Bremer nach dem Hinspielsieg (33:27) aktuell im direkten Vergleich die Nase vorn. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 9. März entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.