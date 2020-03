Wende gegen Mannschaft der Stunde?

Mit aller Macht: Janik Köhler, hier im Heimspiel gegen den VfL Fredenbeck, will nach drei Spielen ohne Sieg mit dem TV Cloppenburg wieder in die Erfolgsspur kommen. Foto: Langosch

Von Ludger Langosch



Cloppenburg. Sicherlich kannst du als Oberligahandballmannschaft in Bissendorf verlieren, und ein Unentschieden gegen Fredenbeck bedeutet auch keinen Beinbruch, aber wenn dann eine Niederlage beim Schlusslicht, wie es dem TV Cloppenburg vor Wochenfrist in Elsfleth wiederfuhr, dann ist es ein Schlag ins Kontor. Zeigt der TVC im Titelrennen etwa Nerven? Diese Frage beantwortet der aktuelle Tabellenzweite, der Rang eins durch die Pleite an den ATSV Habenhausen abtreten musste, am Samstagabend von 19.30 Uhr an im Heimspiel gegen die HSG Delmenhorst. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 7. März entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.