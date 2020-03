BVC-Spiel gegen Melle bereits abgesagt

Wollen Revanche: Andrey Gotfrit (links) und der SV Bevern verloren das Hinspiel gegen GW Mühlen auf der heimischen Sportanlage überraschend mit 1:3. Archivfoto: Wulfers

Von Til Bettenstaedt



Kreis Cloppenburg. Gewichte stemmen im Fitnessstudio, Trainingseinheiten in der Soccerhalle in Ahlhorn oder auf dem Kunstrasen in Lastrup und jede Menge Testspiele: Nachdem bereits die geplanten Landesliga-Begegnungen des BV Cloppenburg gegen GW Firrel, VfL Wildeshausen und zuletzt gegen BW Papenburg ausgefallen waren, sagte der BVC nun auch das für diesen Sonntag angesetzte Fußballspiel gegen den SC Melle ab.



Ob derweil die Auswärtsduelle des SV Bevern (bei GW Mühlen) und BV Essen (bei Union Lohne) ausgetragen werden können, ist aufgrund der aufgeweichten Plätze noch unklar. Der Anpfiff würde Sonntag jeweils um 15 Uhr erfolgen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 6. März entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

