Erwischen TVC-Frauen Zug nach oben?

Volles Dutzend: Marina Hilker erzielte bei Friesoythes 30:22-Sieg im Nachholspiel gegen Ihrhove gleich zwölf Treffer. Foto: Langosch

Kreis Cloppenburg (ll). Es ist gerade einmal fünf Wochen her, da schien der Zug zur Meisterschaft ohne den TVC abgefahren zu sein. Zu groß war der Abstand nach der 25:29-Heimniederlage gegen Mühlen. Im Februar hat sich die Lage aber deutlich verändert. Wenn die Handballerinnen des TV Cloppenburg bei der Titelvergabe in der Landesliga noch ein Wörtchen mitreden wollen, müssen sie ihr Heimspiel gegen Vorwärts Nordhorn gewinnen. Der SV Höltinghausen würde mit einem Erfolg gegen GW Mühlen Schützenhilfe leisten. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 6. März entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.