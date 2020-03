Nachwuchs zeigt Können im Wasser

Viele Titel geholt: Der Nachwuchs vom Schwimmverein Lindern. Foto: Dopp

Cloppenburg (mt). In verschiedenen Wettkämpfen haben sich die Nachwuchsschwimmer aus dem Kreis Cloppenburg gemessen. Austragungsort der Kreismeisterschaften war das Soestebad in Cloppenburg, Ausrichter war der Cloppenburger Schwimmverein (CSV). 288 Aktive von 16 Vereinen aus den Kreisen Cloppenburg und Vechta waren beim 35. Sprintvergleichswettkampf mit integrierten Kreismeisterschaften der Kreisverbände Cloppenburg und Vechta mit dabei.



„Die insgesamt 1019 Starts erfolgten bei prächtiger Stimmung beinahe im Minutentakt“, teilte der CSV mit. Eine große Herausforderung für den Verein, der im letzten Jahr aufgrund der Badschließung auf seinen Wettkampf verzichten musste. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 4. März entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.